JAAPANLASE JÕULUD PEIPSI ÄÄRES: kui keelt ei mõista, siis naerata!

„Tulin siia, sest mu sõber Lewis, kelle ema vanaema on sündinud Eestis, ütles, et Eesti on väga tore maa,“ räägib jaapanlane Narihiro Matsumoto, kes tegutseb tantsija, näitleja, teatrikunstniku ja fotograafina. Mitmekülgse mehe teekond Tartusse ja Peipsi järve lähistele Voronja galerii külaliseks sujus viperusteta. Mis siis, et ta räägib ainult jaapani keelt. Appi tulevad ju tõlkeprogrammid. 7. detsembril oma fotonäituse avamisel Tartus Haki galeriis pidas ta kõne jaapani keeles ja see tõlgiti masintõlke abil.