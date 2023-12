Levinuimad pühadeaegsed kuritööd: vägivallatsemine ja purjuspäi autojuhtimine

Lääne-Harju politseijaoskonna juhi Lea Bärensoni sõnul tarvitatakse pühade ajal rohkem alkoholi, mistõttu on suurem oht, et arusaamatusi hakatakse lahendama vägivallaga. „Politseile antakse vägivallajuhtumitest teada umbes 40 korral ööpäevas. Eeskätt aastavahetusel ja jaanipäeval see arv kahekordistub, kuid ka jõulude ajal saame rohkem vägivallateateid. Näiteks 2019. aastal oli teateid 50–70 päevas, 2020. aastal 40–60, kahel viimasel aastal 30–50.“ Bärenson ütleb, et jõulud peaks rõõmu pakkuma just kõige noorematele, ent kahjuks mööduvad mitmetel lastel pühad hoopis hirmu, kannatuste ja pisarate saatel.