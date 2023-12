PÜHADE TOP | Peksupühade vastu, kainete ja odavate pühade poolt. Kink tee endale ja ära pelga üksiolemist

1. Peksupühad

Kuigi pühad peaks olema seotud helgusega, võivad nad kaasa tuua just tumedamate tungide ja juhtumiste esiletõusu. Ka on negatiivsel pühadesaginas ja -stressis rohkem voli esile tõusta, sageli kombinatsioonis uimastavate ainetega, sh alkoholiga. Tasub aga meeles pidada, et joovastav jook ise pole süüdi, vaid hoopis vägivallatseja probleemid oma viha taltsutamisel. Täiskasvanud inimene peab vastutama oma käitumise eest. Oluline on aga meeles pidada, et keegi ei pea valus elama. Abi on olemas ja seda peab kutsuma, kui koged või näed pealt midagi, mis tundub vale. Helistada tasub igal juhul, kui halb tunne hinge närib, sest sageli kipuvad inimesed oma kogetut pisendama. Vaata rohkem palunabi.ee või helista ohvriabi telefonil 116 006. Kui elule ja tervisele on otsene oht, palun vali 112.