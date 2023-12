EKSKLUSIIV! Ieva Ilves: Toomas soovis lahutust, kuid lootsin, et suudame oma suhte päästa

Ieva (46) andis lahkuminekust teada sotsiaalmeedias ja märkis, et sellisteks otsusteks ei sobi ükski hetk. „Pärast pikka mõtlemist ja Toomase (69) valikut austades on mulle selge, et edaspidi läheb igaüks oma teed, hoolitseme aga koos laste heaolu eest.“

Toomas Hendrik Ilves jääb Õhtulehele tabamatuks, Ieva aga heidab päev pärast teadet lahutuse põhjustele pisut valgust.