UKRAINA LASTE ARGIPÄEV: „Juba kolmeaastased saavad aru, mis on sõda ja et pommivarjendisse tuleb joosta väga kiiresti.“

Eesti ehitatud Ukraina lasteaia direktor Natalja Dubovik naljatab, et see on tema jaoks nagu mini-Eesti. „Kõik meie lapsed teavad, mis riik on Eesti, milline on selle rahvuslipp, kes on Sipsik. Teavad, kes on selle lasteaia neile ehitanud.“ Kuidas elu seal praegu käib?