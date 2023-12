PÜHAD TÖÖPOSTIL | Kuulamiskunstniku jõulud: klienditoe töötaja aitas üksinda võõrsile jäänud proual korterit otsida

Nataša Mikk töötab Tele2 kuulamiskunstnikuna – see värvikas ametinimetus kirjeldab väga hästi tööd, mida ta peab tegema. Põhiliselt lahendab ta klientide muresid, mis on Tele2 teenustega seotud: „Tehnilised küsimused nagu leviprobleemid, telefoniprobleemid, arveküsimused. Me teeme hästi palju asju ja nad kõik on äärmusest äärmusesse.“