ROHKEM PALKA, VÄHEM TÖÖD? Noorte nõudmised töökohale on ranged. „Peale mõnda nädalat töötamist võib noor mõista, et ametikoht pole ikka temale.“

Elisa talendijuht Keishy Margus sõnab, et nende ettevõtte kogemused noortega on siiani head. Ligi tuhande töötaja seas on kuni 25aastaseid koguni 15 protsenti. „Elisas on tugev õppimist ja arendamist toetav kultuur, mistõttu on ka meie protsessid üles ehitatud selliselt, et noorte juhendamine ja sisseelamine tööellu sujuks. Kui ettevõtte sisemised tegevused tegelikult ei toeta noorte juhendamist, siis see võibki üsna väljakutseliseks kujuneda,“ märgib Margus.