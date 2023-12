KESKKONNAAMET VILISTAB RIIGIKOHTU OTSUSELE: raielubade automaatne väljastamine rohevõrgustiku aladele jätkub täistuuridel

KOHTUOTSUS ON, AGA MIDA SEE ÜTLEB? Riigikohtu halduskolleegiumi esimehel Ivo Pilvingul ja keskkonnaameti peadirektori asetäitjal Leelo Kukel on erinevad arusaamad küsimuses, millisel juhul tohib robot väljastada lageraie lubasid rohevõrgustiku aladele.