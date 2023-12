VIDEO | Kolonel Kundla: Venemaa saavutab tõenäoliselt mõnes rindelõigus taktikalist edu, aga suurte kaotuste hinnaga

Kogu rinde ulatuses on Vene väed jätkanud rünnakutega ja saavutanud ka vähesel määral edu. Põhilahingud toimuvad endiselt Avdijivka linnas ja sealt põhja ja lõunasse jäävates külades.

„Vallutamine Venemaa poolt on võimalik. See sõltub suuresti sellest, mida ukrainlased otsustavad. Kas nad jätkavad linna kaitsmist või taanduvad. Antud hetkel linn veel ümber piiratud ei ole,“ ütles

Kui Venemaal õnnestub Avdijivka vallutada, on tegemist taktikalise taseme võiduga, mida on hea esitleda kui propagandavõitu oma rahvale. Suurt operatsioonitaseme edu selle linna vallutamine Venemaale kindlasti ei too.