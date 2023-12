Konkurentsiamet tegi Elektrilevile ettekirjutuse seoses ulatuslike elektrikatkestustega

Konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul on amet tuvastanud, et Elektrilevil on rikete likvideerimise meeskondade defitsiit. „Olukorra teeb omakorda raskemaks ressursipuudus Elektrilevi juhtimiskeskuses, mille tõttu tekivad juhtimiskeskuses pikad kõneootejärjekorrad ja seetõttu viibib rikkeid likvideerivate meeskondade töö,“ ütles Pärn-Lee.

Lisaks eelnevale puudub Elektrilevil piisav võimekus automaatselt tuvastada rikkeid peamiselt madalpingevõrgus ning väikeses osas keskpingevõrgus, mistõttu on elektrikatkestuse algusaja määramine ebatäpne ning sellest tulenevalt võib tarbija võrgutasu vähendamise suurus teatud juhtudel tegelikkusest väiksem olla. Tarbijate jaoks tähendab see, et elektrivarustuse katkestused kestavad kauem. Vastava võimekuse puudumine toob kaasa selle, et Elektrilevi võrgus on varustuskindluse näitajad ebatäpsed ja olukord ei vasta tegelikkusele.

Konkurentsiameti hinnangul on Elektrilevi küll astunud vajalikke samme katkestuste likvideerimise poole ja kriisijuhtimise protsesse parandanud võrreldes 2022. aasta detsembriga, mil toimusid võrguühenduse ulatuslikud katkestused Saare maakonnas, kuid jätkuvalt on Elektrilevi kriisisituatsioonide lahendamise kitsaskohtadeks kriisiolukorra meetmete raamistiku puudumine raamlepingutes, mille tõttu on rikkemeeskondande operatiivsem kaasamine piirkondade vahel keerulisem. „Konkurentsiamet on tuvastanud, et novembri ja detsembri rikked on peamiselt tingitud sellest, et Elektrilevil on puudujääk liinikoridoride hoolduses ning hooldusvajadusega liinikoridorid on Elektrilevil 28% ulatuses hooldamata jäänud, mistõttu murduvad tugeva tuule ja/või suure lume korral puud, mis põhjustavad laiaulatuslikke elektrikatkestusi,“ ütles Pärn-Lee.