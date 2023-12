Kaitseväe juhataja kehtestas vaktsineerimiskohustuse õigusliku aluseta: kohus rahuldas kaitseväelaste kaebuse

Tartu halduskohtu otsusega rahuldati kaitseväelaste ühiskaebus ning leiti, et kaitseväe juhataja 31.08.2021. aasta käskkiri nr. 162 oli õigusvastane osas, mis kohustas teenistujaid ja töötajad vaktsineerima. Kohus on otsuses selgitanud, et kuigi käskkirjaga kehtestatud nõuet ei saa pidada otseseks vaktsineerimiskohustuseks, on see mõju poolest võrdväärne vaktsineerimiskohustusega, rääkis vandeadvokaat Jaanika Reilik-Bakhoff. Kohustus esitada käskkirjas märgitud tõend tähendab terve ja haigust mittepõdenud inimese jaoks sisuliselt vaktsineerimise kohustust, kuna vaktsineerimine on teenistussuhte jätkamise eelduseks. Kohtu hinnangul ei saa intensiivse vaktsineerimiskohustuse seadmist kaitseväes, teha halduse siseaktiga, kuna sellega sekkutakse inimese kehalisse puutumatusse ning riivatakse seeläbi inimese õigust tervise kaitsel.

Kohus leidis ka, et vaktsineerimiskohustuse seadmine oma sisult ei ole proportsionaalne meede. Kohtu hinnangul sekkuti kaitseväes teenistus- ja töösuhte säilimise eelduseks kehtestatud vaktsineerimisnõudega aga äärmiselt intensiivselt isikute kehalisse puutumatusse ning tegemist oli piiranguga, millega taotletud eesmärgi saavutamine oli võimalik ka isikute põhiõigusi vähemintensiivselt piiravate meetmete kasutamise kaudu, märkis advokaat.