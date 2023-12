KRISTIINA EHIN: kuidas teha nii, et pealetükkivalt kaubanduslike, kiriklike ja tubaste pühade kiuste jääks hinge alles jõulude vabatahtlik valgus?

Vana-Rooma mõtleja Augustinus, kes hiljem ka kristlikuks pühakuks kuulutati, pidi vastama küsimusele, kui Jumal on hea, miks ta ei takista kurjust. Augustinus vastas viisil, mis võib tunduda silma kinni pigistav. Ta vastas, et kurjus on mitteolev. Tõeliselt olemas on vaid headus. Miks tema mõte mind just nüüd kummitama on hakanud?