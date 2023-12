Suured plaanid: Vanemuise teater müüb juurdeehituse nimel külalistemaja

Tartusse Struwe tänava äärde Vanemuise maja taha, kus on praegu teatri töötajate parkla, kerkib neljakorruseline uusehitis. Peamiselt sisaldab see prooviruume, mis on Vanemuise kõige suurem probleem. Orkestrile ja ooperikoorile sobilikku ruumi teatril lihtsalt ei ole. Uuendused jõuavad ka Sadamateatrini, mille praegune maja läheb lammutamisele.