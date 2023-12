JUHTKIRI | Kuulge, lahendusele võiks lõpuks lähemale jõuda, kui tõdeda taas, et lahendus on see, et tuleb leida lahendus

Või kuidas tulekski reageerida reformikast rahandusministri Mart Võrklaeva väljaöeldud plaanile viimase poole aasta töö aknast välja visata ehk loobuda 400miljonilisesest seni hädavajalikuks ja tegemata tööde hinnaks nimetatud maksutõusust. Kust aga hädavajalik raha saada? Laenust ja uutest lahendustest, mida alles otsima hakatakse. Just nii kippelt Saulusest Paulus saigi!

Et elu teeb naljale ära, on juba ammu tähele pandud. Ameerika satiirisarja „South Parki“ loojad on kurtnud, et paarikümne aasta eest tõeliselt grotesksena tundunud ideed on muutunud tänaseks Trumpi võiduga igapäevase vestluse osaks ja seetõttu on nalja palju raskem teha. Selle sajandi esimese kümnendi kultusteos „Idiokraatia“ näitas naljakana tundunud lollide ühiskonda viisil, mis praegu tundub prohvetlikuna.

Kõik nõustuvad, et majandusega on halvasti, riigil on püsikulud hinge kinni tõmbamas ja mingisuguseid püsikulusid on vaja piirama hakata. Siinseal kõneldakse pensioniea tõusust, emapalga reformist ja töötukassa hüvitiste ülevaatamisest. Need on valusad otsused ja mõjutavad kõiki, aga midagi on vaja teha.

Nüüd vaidlevad poliitparteid reitingute nimel, kas nimetada enda tegevust säästlikuks riigiplaneerimiseks, riigiplaneerimise säästlikkuseks või riigisäästmise planeerimiseks. Diskussiooni asemel etendatakse valijatele ehk rahvale pressikonverentsil algtasemel kukepoksi – Võrklaeva ja Eesti 200 juhi, välisminister Margus Tsahkna verbaalselt sparringut leiab ka Õhtulehest. Ega te härrased juhuslikult samas valitsuses ole, et omavahel asjad selgeks rääkida?