ÕL VIDEO | LAPSESUU EI VALETA: maitsesime noobli restorani jõulumenüüd koos karmi toidukriitikuga

Toidud olid valitud lähtudes puhastest maitsetest, mis on eestlaste jaoks tavalised. „Eelroogade juures täitsime liha-, kala- ja taimetoidusõprade soovid. Pearoog on tehtud ikka nii, nagu peab: mõnus, tummine, pikalt küpsetatud põdra osso bucco. See on küll lihtne Itaalia talupoja toit, aga äärmiselt maitsev. Parimatel õnnestub leida kondi seest üdi, mis on maitsev ja tervislik. Magustoidu juures lähtume klassikalisest šokolaadist, millele annavad vunki juurde kõrvitsakreem ja mõnus martsipan, mis on kaetud vaarikatolmuga,“ seletab restorani teenindusjuht Martin Ojari.