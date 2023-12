Kirikute Nõukogu jõulusõnum: kannatame ja palvetame koos Ukraina rahvaga ning inimestega Pühal Maal ja mujal, kus leiavad aset konfliktid, sõjad ja vägivald

„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on tahtnud enesele võtta meie liha ja loomuse ning saada meie sarnaseks kõiges, välja arvatud patus. See, kes on nähtamatu, sai nähtavaks – inimeseks.