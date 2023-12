VIDEO | Tsahkna Võrklaevale: siin poliitiliste pallide viskamine ei vii meid tulemuseni!

Rahandusminister Mart Võrklaev rääkis, et teeb ettepaneku Eesti Enegia kontsernist Enefit Greeni, Elektrilevi ja Enefit OÜ järgnevatel aastatel etapiliseks ja osaliseks börsile viimiseks. Enefiti osas on varem otsus tehtud, sellest 23 protsenti on börsil. Ta teeb ettepaneku ka osa Elektrilevist börsile viia.

Võrkalev märkis, ei ole vastuvõetav, et Eesti inimesed peavad tavatingimustes vool päevade kaupa ära või katkeb päevas kümme korda. „Saan kinnitada, et Elektrilevil on plaan, mida on ka kiirendatud, liinikoridoride puhastamise osas,“ sõnas Võrklaev. See ei olnud aastaid prioriteet, kuid nüüd on see prioriteet. Võrklaev palus ka maaomanikel Elektrilevi liinikoridore puhastama lubada.

Võrklaev nentis, et jõulud ei aita riigi rahanduse muredest üle saada. Ta tõi välja, et enne suve tehti rida maksumuudatusi, mis jõustuvad 2024. ja 2025. aastal. „Ühiskond on need päris valuliselt vastu võtnud, sest kellelegi meile ei meeldi maksumuudatused. Aga need olid vajalikud selleks, et tõsta halvenenud julgeolekuolukorras jõuliselt meie kaitsekulusid. Täpselt seda me tegime,“ ütles Võrklaev.

Minister märkis, et ka tulevikus on kaitsekulutused kolm protsenti SKTst ja see ei muutu. „See oli samuti tehtud prognoosi järgi, et 2024. aastal hakkab majandus taastuma ja 2025. aastal läheb paremini,“ ütles Võrklaev. Sügisel riigieelarve strateegiat kokku leppides võeti eesmärgiks võtta 2025. aastal plaani täiendav maksutõus ja koos ära sisustada enne tuleva aasta 1. juulit. See oli suurusjärgus 400 miljonit, mille osas Võrklaev pidi koalitsioonile esitama oma ettepanekud.

Võrklaeva sõnul tähendaks sellise tulu toomine veel kaks protsenti tulumaksutõusu ja kaks protsenti käibemaksutõusu. „See viibki sinna, et vaadata praegust reaktsiooni inimeste ja ühiskonna osas, suheldes ettevõtjatega, nähes seda majandusolukorda, siis ilmselt ei ole sellises mahus täiendavad maksutõusud veel 2025. aastal reaalsed,“ seletas Võrklaev.

Tsahkna kommenteeris, et kellelegi ei meeldi maksutõuse teha, eriti, kui inimeste toimetulek on järjest keerulisemas olukorras. „Küsimus on see, kas praegu lõppes ära tahe teha poliitiliselt raskeid otsuseid. Ma väga loodan, et see tahe ära ei lõppenud,“ sõnas Tsahkna. Tema sõnul ei parane olukord majanduspoliitiliselt põrmugi. „Riigieelarvestrateegia on elav dokument, mis peab olema osa laiemast majanduspoliitilisest käsitlusest. Päris mitmed valitsused pole pikalt omanud ühist arusaama, milline meie majanduspoliitiline käsitlus tuleviku suhtes peaks olema,“ märkis Tsahkna.

„Rahandusministri üleeile väljaöeldud sündmuse tulemusega näen mina suurt võimalust vaadata valitsusena kogu seda pilti tervikuna. Mida peame tegema selleks, et Eesti majandus saaks uue hoo sisse olukorras, kus me ei ole enam odava tööjõu maa? Seda on teatud mitmed aastad ette, et me jõuame sellesse punkti,“ rõhutas Tsahkna.