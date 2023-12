KONTORITÖÖLT TALUPERENAISEKS! Ahisilla Kelli Talving: tuttavate seas kas rõõmustati või läks süda pahaks sellest, mis meid ees ootab

„Elasime rõõmsalt kommunikatsioonijuhi ja tehnoloogiaõpetaja elu, kuni meie pere suurenes. Armastan oma eriala väga, aga kui hommikul kell seitse peab toast väljuma, et lapsed lasteaeda viia ja kogu perega alles seitsmeks õhtul koju tagasi maandume, siis jääb ainult tund aega koos olemist. Lapsed on ju korra elus väikesed ja see aeg läheb kiiresti mööda. Ma tahtsin suuremat osa selles ajast. Tahtsin nende jaoks olemas olla ja ka ise sellest ajast viimast võtta. Midagi oli vaja muuta,“ kirjutab elus kannapöörde teinud Ahisilla taluperenaine Kelli Talving.