Uuest aastast tõusevad rongipiletite hinnad. Loe, kui palju!

„Piletihindade tõusmine on eelkõige seotud Elroni poolt makstavate taristutasude hinnatõusuga kasvamisega tuleval aastal ligi 2,1 miljoni euro võrra,“ ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe . „Samuti on viimase kahe aasta jooksul oluliselt kasvanud reisirongiteenuse pakkumiseks vajalike teenuste ja kaupade hinnad.“

Elron (AS Eesti Liinirongid) on riigile kuuluv operaatorfirma, mis korraldab Eesti Raudtee AS ja Edelaraudtee AS-le kuuluval raudteel reisirongiliiklust. 2022. aastal tehti Elroni rongidega 7,1 miljonit reisi.