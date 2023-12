ERIAL taotleb hoiustajatele maksete tegemise edasilükkamist aasta võrra

“Vaatamata sellele, et Venemaa agressiooni tõttu Ukraina vastu halvenes oluliselt ehitusturg nii Eestis kui ka Euroopa Liidus, on ERIAL nõuetekohaselt täitnud saneerimiskava osas, mis oli seotud juuni 2022, detsembri 2022 ja juuni 2023 maksetega. Ehk kokku oli hoiustajatele välja makstud 1 659 468 eurot,” ütles HLÜ ERIAL juhatuse liige Erik Margijev .

„Alates 2023 augustikuust on aga tekkinud ootamatu ja ettenägematu majandusliku olukorra halvenemine ning seetõttu tekkis vajadus muuta kava ja pikendada kavas ettenähtud maksete teostamise tähtaegasid. Novembris esitas HLÜ ERIAL nõude prokuratuuri ja politsei vastu kahjuhüvitamise summas 1,6 mln eurot. Kohus otsustas, et ERIAL-i nõude menetlemiseks on alus ning prokuratuur ja politsei peavad sellele vastama. Kui kahju hüvitamise nõue rahuldatakse kohtus, kasutatakse kõiki laekunud vahendeid makseteks hoiustajatele,“ lubab Margijev.

11. novembril 2020. avaldasid riigiprokuratuur ja politsei pressiteate, kus anti ülevaade hoiu-laenuühistuga ERIAL seotud inimestele esitatud kahtlustusest. Ärileht on kirjutanud, et ERIALi sõnul esitasid riigiprokuratuur ja politsei ühistu kohta alusetuid etteheiteid ja väiteid, millega tekitati hoiustajate ja potentsiaalsete hoiustajate seas paanika ja usaldamatus. ERIALi hoiustajad hakkasid oma hoiuseid enne tähtaega lõpetama, mis omakorda halvas täielikult ERIALi majandustegevuse sisuliselt üle öö, hindab ühistu.

Politsei hakkas ühistu tegemistel silma peal hoidma 2020. aasta alguses. Sama aasta juulikuus kirjutas Õhtuleht, et muinasjutulisi intresse lubav ERIAL on rikkunud seadust, andes enda juhtidega seotud ettevõtetele suurt laenu. Hoiu-laenuühistu on seaduse järgi selline ettevõtluse vorm, kus ühed liikmed hoiustavad oma raha ja see laenatakse teistele liikmetele välja. ERIALi rahast läks aga lõviosa tütarfirma ERIAL Kinnisvara OÜ arvele. Ent kinnisvaraarendused venisid ning neile ei suudetud leida ostjaid.