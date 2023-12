LIIGA KALLID JÕULUD | Hanah Lahe: globaalsest ostupühast peaks nii inimeste kui keskkonna huvides saama uuesti lihtsalt jõulud

Kuidas oleme leppinud sellega, et aja jooksul on jõulud muutunud pigem tarbimispühaks kui ajaks, mil saame oma kõige lähedasematega jõulurahu nautida? Olgu, ehk on jõulurahu nautimine veidi liialdatud, sest me kõik teame ka jõuludega kaasnevat stressi. On see siis lähedastega ühise aja leidmine, toiduvalikule mõtlemine või jõululauas tekkivad arutelud. Eks lisandub ka stress kingituste tegemise pärast.