JUHTKIRI | Loomaaia mured – kelle tegemata töö oli see, et asjad nii hulluks läksid?

Tallinna loomaia plussid pole (veel) ultraloomasõbralik lähenemine või maailmas hetkel nii menukas interaktiivsus, kus piiratakse pigem inimesi, aga mitte loomi. Pigem on see miski kodune, omade keskel olemise õhkkond. Me teame loomade nimesid. Osa neist on saanud omaette staarideks. Asutused on neile vaderiteks. Iga uudis loomaiast pälvib avalikkuse tähelepanu. Paljud keskealised saatsid lapsepõlves oma taskuraha sinna, et panustada igatsetud elevandimaja rahastamisse (valmis aastal 1989). Kõik lapsed oskavad laupäeval loomaaeda lunida. Seda valusam on lugeda uudiseid, kus armastatud asukad surevad tõeliselt tobedate ja välditavate õnnetuste tagajärjel.

Mingil põhjusel tundus juba pikemalt aega, et vikatimehele on meie zoos liiga meeldima hakanud. Meediasse jõudnud probleemid tööjõuga suhtlemisel, ülemuste autoritaarsus ja igatepidi kehvad tingimused. Välja on ujunud ka täiesti mõistetamatu info, et kogu loomaia 7000 asuniku peale oli veel mõned kuud tagasi ametis vaid… üks loomaarst? Sellise koormusega võibki olla vaid mahti surmateadetele allkirju anda.

Tänaseks, õnneks, on arste neli, nende ridades ülemarstina ka loomaaia päästjaks ristitud Aleksandr Semjonov, Eesti maaülikooli ülemarst, loomaarstiteaduse doktor. Tema on loonud tänaseks süsteemi, mis lähtub looma vajadustest, mitte niivõrd bürokraatlikest käsuliinidest.

Nüüdseks on vastuolulised keskastme juhid lahkunud ja süsteem ringi tehtud. Samuti on paranenud suhtlus avalikkusega, mida näitab ka Õhtulehe lugu. See annab lootust, et kevad tuleb Tallinnas Haabersti veerel väga teisti – uute majade, parema tervisega asukate ning elutervema tööõhkkonnaga.