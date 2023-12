Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu väitis, et täiemahulise sõja algusest saati on armeega vabatahtlikult liitunud 4000 tudengit, kes on võtnud selleks tarbeks akadeemilise puhkuse. Välismaalt pärit võitlejate arv olevat kasvanud seitsmekordseks, samas kui Ukraina armees olevat välisvõitlejate number vaat et samavõrra vähikäiku teinud. Kui väljaanne Kyiv Post Ukraina sõjaväeluurelt asja kohta küsis, tuli vastuseks, et see on vastaspoole tavapärane ajuvaba jutt. Langenutest Šoigu sõnagi ei lausunud, ent kiitis seda, kuidas haavatute elu päästmine õnnestuvat varasemast palju paremini.