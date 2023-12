KAALUL ON EETIKA JA MORAAL | Otepää vallavanemat ootab umbusaldamine: „Tuleb üles leida kodanikujulgus ja hääletada.“

„See on natuke harukordne, et umbusaldusavalduses käib jutt ainult eetikast ja moraalist ning opositsioon ise võimule ei püri. Kui ka umbusaldus teoks saab, siis me laseme praegusel koalitsioonil iseseisvalt otsustada, kes on uus vallavanem,“ ütleb Otepäävolikogu liige Kuldar Veere, kelle eestvõttel algatati umbusalduse avaldamine praegusele vallavanemale Jaanus Barkalale.