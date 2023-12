HIRMU KÜÜSIS! Nursipalu harjutusvälja naabruses elav Milvi: „Ei tule helgeid jõule, tulevad kurjad jõulud.“

Paaril on kolm last, kes elavad kaugel. Lapselapsi on neil kuus, lapselapselapsi kaks. Pikk abielu algas neil aastal 1977. Raskuste kiuste saavad nad hästi läbi, näitab paari omavaheline soe suhtlemisstiil. Trepile vestlema jäänud Vellole teeb proua naerdes märkuse, et pangu müts, jope ja kalossid külmakaitseks selga.