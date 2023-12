VASTUKAJA | Nii nagu valitsuse tasandil Reformierakond, on ka Keskerakond sunnitud Tallinnas pidama taandumislahinguid

Käesoleval nädalal teatas rahandusminister Mart Võrklaev, et majanduslanguse tingimustes tuleb 400 miljoni euro ulatuses plaanitud maksutõuse ära jätta. Seda on ilmselgelt liiga vähe ja liiga hilja, kuid algus seegi. Reformierakond on sisuliselt tunnistanud oma valitsuse poliitika läbikukkumist. Kas see taandumine oleks tulnud ilma Isamaa, valijate ja ühiskonna surveta? Vaevalt. Isamaa on algusest peale rääkinud, et majanduslanguses on maksutõusude kehtestamine vastutustundetu ning kahjustab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet ja inimeste toimetulekut.