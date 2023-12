TULEB AINULT KÜSIDA: Mitu bussisõitjat leiavad, et tegelikult piisab istekoha vabastamiseks sellest, kui küsida: „Kas see koht on võetud?“ Foto : Remo Tõnismäe

BUSSIISTMEL LAIUTAVAD „RASEDAD“ KOTID! „Ma ei viitsi istekohta välja võidelda.“