KÕIK ON NÄHA! Pimedal ajal pakub võõrastesse akendesse piilumine vaatemänge igale maitsele

Tiheasustusega elamurajoonides on tavaline, et naabri elamine paistab koduaknasse kätte. Jällegi, me ei räägi siin binokliga vaatlustest, vaid sellest, et emalikult hoitakse silm peal naabritüdruku koolitöödel või aeg-ajalt särab hommikul vastu täiskuu, sest naabrimees harrastab muna praadida paljalt.

Enamasti torkabki silma paljas inimkeha – pole vahet, mis põhjustel on riideid seljast heidetud.