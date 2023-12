ABIVAJAJAID TULEB JUURDE | Toidupanga juht: pooled absoluutses vaesuses inimesed ei ole jõudnud toiduabini. Abiküsimine ei tohiks olla häbiasi!

Teadaolevalt on viimased aastad olnud veidi raskemad igaühele meist. Kas abi on kuidagi ka vähenenud?

Abi ja annetused, mida me inimestelt saame, on olnud enam vähem stabiilsed. Me teeme seda juba 14 aastat. Kui esimesed kümme aastat oli näha suurt kasvu, siis võib öelda, et viimased neli aastat on olnud sama seis. Aga hinnad on sama ajal väga palju tõusnud.