ISAMAA MURED | Lauri Laats: nende praegusel kõrgel reitingul võib valimiste ajaks olla sama palju väärtust kui kehtivuse kaotanud rahatähtedel

Kui parajasti ei toimu mõnda jalgpalli suurturniiri ja Tänaku auto jukerdamine enam hingevärinaid ei tekita, siis tasub adrenaliinikoguse kätte saamiseks jälgida erakondade populaarsusuuringuid. Nagu spordivõistluselgi tekitab ikka kõige enam huvi see, kes parajasti liidrisärki seljas hoiab, kuid vahefiniš – kohalikud valimised – on alles mägede taga ning parlamendivalimised veelgi kaugemal. Ja seetõttu on Isamaa erakonna poliitikute ning toetajate esialgne rõõmujoovastus asendunud ärevusega. Tehakse ka meeleheitlikke samme, sest taguots on tules.