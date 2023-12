Kohus kohustas maaklerit kliendile kümned tuhanded eurod tagastama

Tänavu oktoobri lõpus jõustus tagaselja tehtud kohtuotsus, milles mõisteti Eesti Kinnisvara Maaklerite Koja liikmelt ja aktiivselt tegutsevalt Tartu maaklerilt Riti Künnapuult Advokaadibüroo Cuesta kliendi Aivari kasuks välja 34 722 eurot. Nimelt andis Aivar Ritile, kes lubas organiseerida Aivarile majaehitust, umbes aasta jooksul sularahas kokku 34 110 eurot, selgitas vandeadvokaat Lada Riisna. „Riti nimelt avaldas Aivarile, et ta annab temalt saadud summad edasi palkmajade müügiga tegelevale OÜ-le Baltic Loghouses. Mingil hetkel selgus, et tegelikkuses maakler polnud OÜ-le Baltic Loghouses midagi üle andnud,“ rääkis ta.

Hiljem lubas maakler telefoni teel, et tagastab raha Aivarile , kuid seda ta ei teinud, lisas ta. Advokaadi sõnul andis Aivar majaehituseks täiendavalt veel OÜ-le Baltic Loghouses 7500 eurot.

Aivar pöördus Riti ja palkmajade müügiga tegeleva firma vastu kohtusse, võttes esindajaks Cuesta advokaadibüroo vandeadvokaadi Eva Mägi. Baltic Loghouses tagastas Aivarile 7500 eurot pärast hagi esitamist. Advokaadi sõnul sõnul mõisteti maakler Ritilt kohtuotsusega võlgnevus välja, kuid jõustunud kohtuotsust ta vabatahtlikult täitnud ei ole. Samal ajal tegutseb maakler edasi.

Kristi Tobreluts Eesti Kinnisvara Maaklerite Kojast ütles Õhtulehele, et kaasus on antud EKMK Aukohtu menetlusse. „Maksimaalne karistus, mis Eesti Kinnisvara Maaklerite Koda teha saab, on kustutada Riti Künnapuu Maaklerite Registrist, arvata ta välja EKMK liikmete hulgast ja teha ettepanek kutsetunnistuse ära võtmiseks. Võla sissenõudmisel me kahjuks abiks olla ei saa,” rääkis Tobreluts,.