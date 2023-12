JUHTKIRI | Masu on tagasi

Börsimaakleritelt on rahva hulka levinud ütlus, et ega head kriisi ei saa raisku lasta. Kas selles saab siis üldse midagi head olla? Aga vahel on vaja väikest raputust, et taibata vanadelt sissetallatud radadelt kõrvale põigata. Meil tuleb oma paindlikkus uuesti üles leida – õppida, kuidas kiiresti muutuvas maailmas leida see soon, mis kullaterakesi annab. Võiks ju arvata, et oleme liiga väikesed ja tähtsusetud, kuid ka sellistel majandustel on omad plussid, üks suuremaid neist ongi seejuures võime kiiresti muutuda.