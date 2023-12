ETTEVAATUST, LIBE TEE! Harjumaal ja Ida-Virumaal sõitsid autod teelt välja

Kella 15.47 ajal sai häirekeskus teate, et Harjumaal Anija vallas Aegviidu alevis on sõiduauto teelt välja sõitnud ning katusele paiskunud. Politseinikud teevad sündmuskohal tööd ning selgitavad asjaolusid. Hetkel on teadmata, kas keegi autos viibinutest ka viga sai.

Lell 15.28 sai häirekeskus teate, et Ida-Virumaal Jõuga-Raudi teel on veok sõitnud kraavi ning selle haagis on jäänud teele risti. Õnnetuses inimesed viga ei saanud. Küll on õnnetuspaiga tee liiklusele täielikult suletud, mistõttu oleks mõistlik seda kanti praegu vältida ning oma sõitudeks teine marssruut leida. Masina väljatõmbamiseks ning äraveoks on tellitud puksiir, kuid selle saabumine võtab aega.