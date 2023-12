JUHUSLIKUD KUKKUMISED | Maire Aunaste: elu on hapram kui esimeste külmadega tekkiv tiigijää. Isegi uljalt elades vaadake ette!

Detsembri alguses ehmatas mind hommikune uudistesaade infoga, et eelmise aasta andmetele tuginedes on fakt, et aasta jooksul kaotas Eestis elu „tänu“ juhuslikele kukkumistele 212 inimest. Ja see arv on suurem, kui autoõnnetuste ja uppumiste ohvrite arv kokku. Ühes aastas. Kusjuures kukkumised ei hõlma neid, mis järgnesid insultidele või infarktidele – juhuslikud kukkumised tähendavad komistamist vaiba nurga taha toas või libastumist tänaval…