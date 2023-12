MEILT VARASTATAKSE MILJONEID | Merle Luik: miks ei ole veel avatud abiliini küberpettuste ohvritele?

Meil on mürgistusteabeliin. Meil on perearsti infotelefon. Meil on maanteeinfokeskuse telefon. Meil on Eluliin. Meil on isegi selline asi nagu koroonaviirusega seotud küsimuste lühinumber (kuigi pole aimugi, kas see tõepoolest ka töötab). Kahtlemata on need kõik väga vajalikud numbrid – kui inimene on ikka hädas, saab toe ja info kõik ühest kohast kätte.