MAKSUMAKSJA RAHAGA SKEEMITAMINE: Martin Repinski sai kriminaalsüüdistuse

Õhtuleht kirjutas 2022. aasta veebruaris, et riigikogu liige Martin Repinski laseb riigikogul kinni maksta üürikorterit, kus ta ise tegelikult ei ela. Repinski ise väitis, et vajab korterit lisaks oma elukohale Viimsis: „Kui on pikemad istungid, siis on mul koht, kus saan pärast tööd natuke puhata ja ei pea Viimsisse hakkama sõitma.“