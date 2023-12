KLIMATOLOOG AIN KALLIS: tuhandeid vooluta jätnud lumeuputuse põhjustas tuulevaikus. „Selliseid talvesid on olnud küll ja küll."

Tänavusest puid murdnud ja elektriposte maha painutanud lumest räägib maarahvas kui millestki erakordsest. Keskkonnaagentuuri klimatoloog Ain Kallis tõdeb, et kõik uus on hästi unustatud vana ning lund ikka talviti sajab. Küll lisab ta, et tuhandete elektrikatkestuste taga on suuresti hoopiski tuulevaikus.