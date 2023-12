Hiinas maavärinas hukkus üle 120 inimese

Maavärin purustas Gansu provintsis teid ja taristut, vallandas maalihked ning mattis küla pooleldi mudasse. Päästetööd miinuskraadides on osutunud keeruliseks, kuna suurem osa Hiinast on maadlemas külmalainega, vahendab Reuters.

Ametlikult on teadmata kadunuks jäänud 20 inimest. BBC kirjutab, kuidas lõdisevad inimesed lõkete äärde kogunevad ja kiiruga mingeid varjualuseid kokku klopsivad. Kõrgetest kortermajadest kihutasid elanikud öösärkide ja pidžaamade väel jääkülma öösse ning kirjeldasid, kuidas värina tõuked meenutasid tormisel merel olemist. Paljud piirkonna majad on vanad, ehitatud kehvasti ja ebakvaliteetsest materjalist. Mongooliaga piirnev Gansu provints on üks riigi vaesemaid.