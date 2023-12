Hiigelkelmuses kahtlustatava miljonäri naine avab suu: mis paganama õigusriik see on?!

Poole miljardi dollari suuruses küberkelmuses kahtlustatava Ivan Turõgini abikaasa on veendunud, et mees pole kuritegusid toime pannud. See ei saa tema sõnul lihtsalt võimalik olla: „Kuidas saab viie lapse isa teha selliseid asju?! Kas mees, kes on oma armastatud lapsi aastaid järjest süles kandnud, saab sellist asja teha? Ei ja veelkord ei!“