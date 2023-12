MEELETU LIBEDUS! „Käisin tibusammudega, kõnnitee puhta jääs.“

Esmaspäeval Tartu kesklinnas võis ka ettevaatlik jalakäija libastuda. Kuigi sula on kojameestele appi tulnud ja mõnel kõnniteel sai sirge seljaga puhtal pinnal kõndida, peitis kuri jää ennast siin ja seal. Nii võis ka väike konarus ohtlikuks saada. Proua Ülle on aga optimist: „Ei saa nii, et uhahaa ja kõik tuleb ette-taha ära teha! Vinguda ei tohi, tuleb toime tulla!“