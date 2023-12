FAKTIKONTROLL: Jõuluvanad tulid Tartusse Žiguli, mitte põhjapõtradega!

Kui kümmekond jõuluvana vantsis jõulumaale jala, siis Taadu nimeline taat sõitis kohale päevi näinud Žiguliga. Taadu vabandas end välja sellega, et neil Ruudiga on transportida suur pasun ja samovar. Pasun masinas tõesti ka oli. Et lapsed eakat Ladat Rudolfiks peaksid, oli masina ette kleebitud punane vahtkummist nina.