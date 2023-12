GALERII | President Karis ja Poola riigipea Andrzej Duda tervitasid Ämaris NATO õhuturbemissioonil teenivaid õhuväelasi

President Karise sõnul on Poola juhtroll NATOs Läänemere piirkonna julgeoleku tagamisel ülioluline. „Nii Eesti kui Poola võtavad julgeoleku- ja kaitseküsimusi tõsiselt ning me mõlemad oleme NATOs suunanäitajateks nii kaitsevalmiduse, kaitseinvesteeringute kui ka heidutusvõime osas,“ ütles president Karis ja lisas, et mõlema riigi kaitse-eelarve ulatub 3 protsendini SKP-st.