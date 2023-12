IGATSES KOOLISKÄIMIST: röövitud Alex jõudis tagasi kodumaale

Alexi röövisid kuus aastat tagasi tema ema Melanie – kellel polnud hooldusõigust – ja vanaisa David. Viimane on nüüdseks arvatavasti surnud. Kolmekesi elati alternatiivset kommuunielu, viimasel ajal Prantsuse Püreneedes telkides. Sealt põgenes Alex omal käel, rula kaenlas. Liikus ta peamiselt öösiti. Tee peal korjas poisi üles pakikuller, kes toimetas ta politseijaoskonda. Asjalikul poisil oli tegelikult endal plaan leida mõni saatkond või konsulaat, kus endast teada anda, kuid kuller mõistis internetist tema nime otsides, et siin on vaja võimude sekkumist.