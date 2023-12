SÕJAKOKKUVÕTE | „Lutikas“ Zalužnõi kabinetis

Rindelt naasnud Vene vangid on sooritanud juba vähemalt 27 mõrva, kirjutas Saksa väljaanne Die Welt. Hoolimata üldisest vaikimisest sel teemal riiklikus propagandas, on kohalikud Vene meediakanalid korduvalt teatanud endiste sõjaväelaste vägivallapuhangutest, mis on sageli lõppenud surmaga.