REPORTAAŽ | Tallinna tänavatel närilisi otsimas. „Rotid tulevad Toompea poolt!“

Tallinna kimbutab rotimure, mis on ühtaegu ajatu, ent samas käib oma tõusude ja mõõnadega. Tänavuse talve hakul ja just nimelt lume tulekuga on aga mitmelt poolt kosta kaebekisa, et rotte on niivõrd – et mitte öelda ajalooliselt – palju. Ega's midagi, lähme teeme rotiloendust!