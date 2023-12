JUHTKIRI | Suurärimeeste salaäri kunstnike liiduga: kunst sulle, raha mulle!

Kunst kuulub rahvale? Võta näpust! Õhtulehestki võib lugeda, kuidas kunstnike liidu juhatus terve hulga kunstifondi kuulunud teoseid kokku miljonite eest suurärimeestele müüs. Ei mingit avalikku pakkumist, ühe ostja kinnitusel saadeti talle lihtsalt nimekiri, tema läks kohale, valis välja, mis meeldis ja ostis ära. Fikseeritud hinnaga, kauplemata, ilma oksjonita.

Paratamatult tulevad meelde sildid nõukaaegsetest poodidest: suure isamaasõja invaliide teenindame väljaspool järjekorda. Sõjainvaliidide ja -veteranide, personaalpensionäride, rahvasaadikute ning muu peenema rahva jaoks olid lausa omaette poed, mida varustati paremini, kuid kaupa sai sealt vastava tõendi ettenäitamisel. Tallinnas oli selliseid poode vähemalt kaks – Hiiul onkoloogiahaigla juures ja Mustamäe välibasseinide lähedal Trummi tänaval.

Nüüdki, aastakümneid hiljem, käisid suurärimehed kunstihoone laos nagu veteranid poes, ainult et tõendi asemel tuli ilmselt näidata pangaarve väljavõtet. Venemaal saaks sellest aru, aga meil, Eestis? Ja miks on see saladus, mis hinnaga ja mida üldse müüdi?

Et just kunstnikud pidid sellise äri ette võtma! Kunstirahval on ju raha alati vähe olnud, aga sellisel moel seda juurde teenida... Äkki oleks avalikul oksjonil rohkemgi raha saanud? Tahad või ei taha, lõhnab paratamatult korruptsiooni järele. Kurgid sulle, raha mulle! Ainult et ostja peab pahanduste ärahoidmiseks usaldusväärne olema.

Eks aeg-ajalt jõuavad need maalid erakogudest ka näitustele, aga kibedat maitset see suust ära ei võta, on see ju suuresti omanike otsustada: tahan, teen näituse. Ei taha, ei tee. Veel üks võimalus oma demonstreerida.