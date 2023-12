SÄUTSUJAD PESA OTSINGUL: milline sõnavõtuäpp vallutab sotsiaalmeedia arvamusliidrite südameid?

„Mis muidu just viimase nädala jooksul juhtus, et kogu Eesti Twitter Threadsi läks?“ sõnab keegi X-is. Sotsiaalmeedia arvamusskeene liider X (endine Twitter) sai nimelt hiljuti endale uue konkurendi. Rakendus nimega Threads (inglise k. - lõimed, jutulõngad, tähendusi on veel mitukümmend) rakendus on Meta (rahvakeeles Facebooki) uus ajusünnitis, mille ehitas Instagrami tiim.