Raplamaal varastati mobiilimasti juurest Telia generaator

Telia raadiovõrgu osakonna juhi Oliver Leki sõnul kasutab ettevõte generaatoreid selleks, et leevendada tormide ja keeruliste ilmastikuolude ajal aset leidvate elektrikatkestuste mõju Telia mobiiliteenustele.

„Varastatud generaator töötaski Kelba masti juures selleks, et tavapärane elektrivarustus oli ilmastikuolude tõttu häiritud ning tänu generaatorile oli piirkonna elanikele tagatud Telia mobiililevi. Telia paigaldatud generaatorid on Eesti elanikele taganud mobiililevi olemasolu erinevate kriiside ajal julgelt üle tuhande tunni. Seetõttu ongi eriti kurb, et generaatori vargusega mõjutatakse suurema hulga inimeste teenuse tarbimist,“ ütles Lekk.