Keskkonnaamet palus Olerexi hiigeltrahvi kaasuse olulise osa tühistada

HVO ehk parafiinne diislikütus on taastuvatest allikatest, kas taimsetest õlidest või ka jäätmetest valmistatud vedelkütus, mis on sarnaste või isegi mootorisõbralikumate omadustega kui fossiilne diislikütus ning vähendab süsinikuheidet kuni 90%. „Väärteomenetluses sai kinnitust kahtlus, et Olerex on jätkusuutlike kütuste osakaalu kohustusest täitnud 2022 aastal vähem kui 2% ja tarbimisse on taastuvatest allikatest valmistatud diislikütuse asemel suunatud üle 10 miljoni liitri fossiilset diislikütust,“ ütles Avarsalu toona.

Keskkonnaamet soovib kohtumenetluse jätkumist ainult atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel esineva väidetava rikkumise osas. Olerexi esindaja, vandeadvokaat Oliver Nääs kommenteeris, et nõutavad eeldused on puudu ka atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel säärase karistuse määramiseks. „Samas on see etteheide nii marginaalne, et isegi kui see tuvastatakse, siis on mõeldamatu, et kaheksa miljoni euro suurune trahv jääb jõusse,“ ütles Nääs. Olerex on selle keskkonnaameti otsuse edasi kaevanud ja usub, et väärteootsus kohtu poolt ka tühistatakse.