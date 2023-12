PUHKEAEG OLGU PIKEM! Muudatuse mõju: tuleb palgata uusi bussijuhte. Aga kust neid leida?

Seni on Eestis loetud töö- ja puhkeaja nõuded täidetuks, kui töötaja saab kord seitsme päeva jooksul 36- või 48-tunnise iganädalase puhkeaja – töörahvale klassikaline nädalavahetus. Kuid Euroopa Kohtu märtsikuise otsuse järgi, mis käsitles ühe Ungari rongijuhi puhkeaja vaidlust, jääb sellest väljapuhkamisest vajaka. Et vähendada ületöötamist ja parandada väljavaateid inimeste tervisele, tahetakse, et iganädalane puhkeaeg (minimaalne 36 tundi) võtaks arvesse ka kahe tööpäeva vahele jäävat tööaega (11 tundi). Lühidalt, töötajale tuleks seitsme päeva jooksul tagada korra kas (minimaalselt) 47 tundi või 59 tundi.